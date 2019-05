Anitta revela que Carlinhos Maia a convenceu a abrir comentários do Instagram

Grande amiga de Carlinhos Maia, Anitta participou de um show acústico na rádio FM O Dia, no Rio, e falou sobre a amizade que tem com o humorista. A cantora foi uma das convidadas do casamento de Carlinhos com Lucas Guimarães, realizado na última terça-feira.

“Realmente eu não faço isso, se tem uma coisa que não é sair da minha casa para ir pra longe, mas é que realmente eu gosto muito do Carlinhos. Pra mim, amizade é mais do que ficar se mostrando. Ele é meu amigo, a gente se fala todo dia. Abri os comentários do meu Instagram por causa dele”, afirmou.

“Um dia eu estava em casa, ele falou: ‘garota, abre seu Instagram’. Aí eu disse: ‘Não estou afim de ficar ledno energia ruim dos outros’. Eu abri, mas também não vejo mais nada. Galera pode comentar, mas não leio. Você vai ler as coisas legais, acaba lendo o povo que caga pela boca”, completou.