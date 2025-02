Anitta reúne amigos e familiares para exibição exclusiva de documentário na Netflix

Anitta, de 31 anos, reuniu familiares e amigos para uma exibição exclusiva do documentário ‘Larissa: O Outro Lado de Anitta’, produção da “Netflix” que estreia em 6 de março.

+ Anitta mostra nova identidade em documentário e reconhece que se perdeu em personagem

+ Anitta perde seguidores após fotos em terreiro de Candomblé: ‘Toda vez é isso’

“Estou muito emocionada em exibir pela primeira vez o filme “Larissa: O Outro Lado de Anitta” para meus amigos íntimos e familiares aqui na minha cidade. Afinal, todos eles também fazem parte dessa história. Estou ansiosíssima para a estreia! É muito diferente de tudo que já fiz”, conta a funkeira.

A prévia da produção foi assistida pelos pais da cantora, Miriam Macedo e Mauro Machado, seu irmão, Renan Machado, e por personalidades como Maria Ribeiro, Regina Casé, Marcelo Serrado, Eri Johnson, David Brazil, Bruna Griphao, Juliana Amaral, Lucas Guedes e Rafa Uccman.

O documentário demorou três anos para chegar no resultado esperado pela artista. Ele companha sua jornada de autoconhecimento, com cenas de bastidores de conquistas inéditas em premiações internacionais e até sua apresentação no festival Coachella.

Pelas redes sociais, Anitta agradeceu ao carinho dos parentes e dos parentes “Hoje só quero agradecer aos meus amigos que vieram me prestigiar (e aos que não puderam mas que se fizeram presentes da sua maneira). Gratidão a essa família excepcional que eu tenho”.