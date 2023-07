Anitta relembra dificuldade de interação e vaias no início da carreira: ‘Morria de vergonha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 11:25 Compartilhe

Consagrada como uma das maiores artistas do Brasil na atualidade, Anitta precisou driblar a timidez para lidar com o público. Em participação no “Que História É Essa, Porchat?”, que vai ao ar no GNT na terça-feira, 4, a cantora relembrou quando foi vaiada no início da carreira, durante um show em São Paulo, o seu primeiro fora do Rio de Janeiro.

Segundo Anitta, para evitar improvisos, decorava falas para dizer ao público. “Morria de vergonha de falar com as pessoas. Me veem aqui, fazendo e acontecendo, mas eu já liguei o botãozinho do automático de virar Anitta. Naquela época ainda não. Fazia aula de teatro para conseguir falar com as pessoas”, contou.

O primeiro show em São Paulo, entretanto, a pegou desprevenida. “O CD deu pau, estava riscado. Não sabia o que fazer. ‘Como é que eu me comunico? Não ensaiei essa frase!’. O povo não conhecia a minha música, já não estava com muita paciência. E aí começaram a me vaiar”, relembrou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias