Anitta relata consequências do anticoncepcional em sua saúde: ‘Nunca era estável’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 10:53 Para compartilhar:

A pílula anticoncepcional é método contraceptivo mais utilizado por mulheres no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. A cantora Anitta, entretanto, não faz mais parte do time das adeptas. Segundo ela, consequências à saúde a fizeram descartar o método.

Em participação no podcast “On Purpose with Jay Shetty”, a artista relatou sua experiência negativa com a pílula contraceptiva. “Era uma loucura com os hormônios, porque a vida nunca era estável. Era como uma montanha-russa, loucura. Meu corpo não recebia isso bem”, declarou.

“Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso”, detalhou.

Segundo a artista, o método também a deixou indisposta e os efeitos perduraram meses após a interrupção do contraceptivo oral. “E também minha energia. Perto da menstruação, eu só queria dormir. E agora estou estável e consigo sentir a diferença. Demorou mais de um ano pra deixar de sentir os efeitos do anticoncepcional”, disse.

Como alternativa, Anitta optou pelo uso de DIU, mas também não se adaptou. “Eu tinha um DIU de cobre que fazia muito mal para o meu útero, era muito sangue e é pior para a endometriose”, explicou.

Agora, a cantora usa preservativo como seu único método contraceptivo. “Hoje em dia, uso apenas camisinhas. Elas existem por um motivo, e rezo para Deus, falo com o universo para avisar quando será o momento. Eu consigo sentir, sabe?”, contou.