Anitta reflete sobre relacionamento com Simone Susinna: ‘Pra sempre é muito forte’

Após curtir uma temporada de férias na Europa com o ator italiano Simone Susinna, sem esconder o romance entre eles, Anitta desembarcou no Brasil. No Rio de Janeiro, a cantora participou do “Domingão” e desviou dos comentários sobre seu relacionamento.

Questionada se estaria namorando, Anitta não assumiu o status. “Minha vida é um mar de emoções, não é, gente? Meus fãs estão acostumados já. (…) Vou deixando a vida me levar, trabalhando, curtindo”, declarou.

“Pra sempre é uma palavra muito forte. Eu tô vivendo minha vida”, frisou a cantora.

Vale destacar que Anitta diz estar mais tranquila em suas relações. Em uma coletiva de imprensa na qual a ISTOÉ Gente marcou presença na sexta-feira, 18, ela falou sobre a intenção de sua nova faixa, “Used To Be“. “Fala de uma fase em que eu pegava todo mundo, dava pra geral, fazia, acontecia, e agora eu tô mais tranquila. Tô querendo guardar a minha energia, ficar na minha, ficar só com quem realmente merece muito“, explicou.

Para ela, usar um vestido de noiva para a gravação foi especial. “Eu adoraria casar. É meio que um sonhozinho meu. Eu amei a ideia [do vestido]. E o conceito era fazer uma noiva mais pop, uma noiva divertida e musical. É bem engraçado esse clipe do casamento, vocês vão morrer de rir quando sair”, declarou.

