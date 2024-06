Anitta reflete sobre carreira e vida pessoal: ‘Só quero ter a certeza que se morrer amanhã, deixei algo incrível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2024 - 21:55 Para compartilhar:

Anitta está em turnê mundial para divulgar seu última álbum, “Funk Experience”. E durante conversa com a empresária Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, que no atual momento da sua vida e carreira, tem outras prioridades.

“Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz”, comentou.

+ Anitta relata consequências do anticoncepcional em sua saúde: ‘Nunca era estável’

+ Anitta rebate fã que comparou seu sucesso ao de Jesus Cristo

A cantora já tinha comentado que os shows da “Baile Funk Experience” estariam presentes em casas de show menores do que as que costuma performar no Brasil. A ideia está alinhada com essa sua nova fase.

“Eu não estou mais disposta a fazer as coisas que necessitam ser feitas para estar no topo. Estar no topo implica e exige várias coisas de mim que eu não estou mais disposta a fazer. Para ser a artista mais falada, eu tenho que ficar mostrando 24 horas o meu dia no Instagram. Então eu não vou ser a mais falada, porque eu não quero mais mostrar 24 horas do meu dia no meu Instagram”, explicou.

“Só quero ter a certeza que se eu morrer amanhã, eu deixei algo incrível pras pessoas se inspirarem, serem melhores. Eu quero sentir que deixou o mundo melhor do que como estava antes. Mas antes eu tinha essa vontade de deixar melhor pro mundo inteiro, hoje quero deixar melhor pra quem for possível na minha limitação”, pontuou.