Anitta recebe Troféu Vanguarda no Prêmio Multishow 2024

Indicada em cinco categorias – Clipe TVZ do Ano (“Mil Veces”), Artista do Ano, Álbum do Ano (“Funk Generation”), Capa do Ano (“Funk Generation”) e Funk do Ano (“Joga Pra Lua”, parceria com Dennis DJ e Pedro Sampaio) – Anitta levou a melhor em Clipe TVZ e Funk do Ano.