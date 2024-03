Anitta rebate críticas sobre sua bissexualidade: ‘Querem ditar como você deve se comportar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/03/2024 - 7:39 Para compartilhar:

A famosa e poderosa cantora Anitta concedeu entrevista para a revista britânica Cosmopolitan, e falou sobre as críticas que tem recebido sobre sua sexualidade, revelando inclusive que algumas pessoas não acreditam em sua identidade e insistem em questionar. A artista revelou ser bissexual em 2018 na série documental da Netflix ‘Vai Anitta’.

“As pessoas querem ditar como você deve se comportar como bissexual. Eu nunca namorei uma mulher por muito tempo. Tive um caso com uma pessoa que apenas meus amigos conhecem, mas não foi sério… O mesmo acontece com os homens! As pessoas gostam de dizer: ‘ah, ela diz que é bissexual, mas nunca teve namorada’. Isso faz de mim uma ‘falsa bissexual’? Não!”, afirma Anitta.

Ainda na entrevista, a cantora também falou sobre a influência que tem na vida dos seus fãs, que a procuravam em busca de representação e querendo ouvir seus pensamentos políticos.

“Percebi como é perigoso quando você consegue visibilidade e não sabe o que fazer com ela. Há muitos adolescentes me ouvindo. Senti a pressão”, disse.

