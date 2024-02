Anitta rebate críticas por ter usado playback durante homenagem na Sapucaí

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/02/2024 - 7:53 Para compartilhar:

Anitta deu o que falar durante sua apresentação na noite de sábado, 17, na homenagem aos 40 anos da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o nome da cantora chegou aos trends topics entre elogios e críticas dos internautas.

Em seu perfil pessoal no Instagram, Anitta comentou que ficou muito feliz e emocionada com a apresentação e fez questão de rebater alguns comentários sobre ter feito playback.

“Para quem está falando que o negócio foi playback, todo mundo fez playback. Foi uma decisão de quem organizou o show e todo mundo fez playback. Quer me assistir ao vivo, é só vir em um show meu, mas ainda assim vai achar que é playback porque minha voz é um veludo, amor”, afirmou a cantora. “Ao vivo é a mesma coisa que o gravado”, reforçou Anitta ao lado da sua fonoaudióloga.

Roupa com defeito

A cantora também comentou nos stories sobre o look usado durante a homenagem no Sambódromo. A alça do vestido que ela usava se soltou e Anitta precisou segurar a peça para não deixar os seios à mostra.

“Eu não sou nem maluca de demitir as pessoas que fizeram esses looks espetaculares do meu Carnaval”, disse a cantora após o ocorrido. “Acontece”, emendou Anitta. “Dei um jeito, segurei, estava feliz, se caísse eu dava um jeito, pegava o paletó do meu tio e ia até o fim com essa alegria”, concluiu.

A peça da parte de cima caiu deixando ela pagando peitinho mas ela manteve.. Ficou quase imperceptível quando saiu a peça. ARTISTA!!! ANITTA NA SAPUCAÍ pic.twitter.com/xuSiWBP0lO — Júnior👽⃤~🩺 (@junior_oalien) February 18, 2024

40 anos da Marquês de Sapucaí

Neste ano, a Marquês de Sapucaí completou 40 anos. Antes do início dos desfiles das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, Anitta, Zeca Pagodinho, Alcione, Neguinho da Beija Flor e Pretinho da Serrinha. A apresentação contou com 60 bailarinos e 40 ritmistas.

