Anitta rebate críticas por levar seu cachorro ao palco de prêmio

A cantora Anitta usou os stories de seu Instagram na noite da última quarta-feira, 3, para rebater críticas por ter levado seu cachorro, Plínio, ao palco do prêmio MTV Miaw, no qual ele foi indicado e recebeu o prêmio de ‘Pet do Ano’.

“Gente, o Plínio ama me acompanhar. Ele adora me acompanhar. Tenho cinco cachorros. O Plínio e o Olavo amam ir pra show, amam viajar comigo. Os outros cachorros não gostam, por isso não viajo com os outros”, afirmou a cantora.

Na sequência, prosseguiu: “Os cachorros que gostam eu levo, eles adoram entrar no palco, entendeu? O cachorro gosta. Problema do cachorro, também! Vocês implicam até com o cachorro que tá no palco, o cachorro gosta de ir, quando não vai, chora, reclama, entendeu?!”

Além de comparecer ao palco, carregado por Luisa Mell, amiga de Anitta, o cachorro também chamou atenção de internautas por ter se assustado em determinado momento da transmissão, quando uma das apresentadoras estourou confetes próximo a ele.