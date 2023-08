Anitta rebate críticas ao seu peso: ‘Só osso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 0:26 Compartilhe

Em conversa com seguidores na noite desta quarta-feira, 30, Anitta respondeu à crítica de um internauta sobre sua aparência. Em uma caixa de perguntas, a cantora foi questionada acerca de sua súbita perda de peso e não ficou calada.

“Por que você está tão ‘magrela’? Você tinha um corpão lindo! Você tinha bunda grande e pernas grossas, agora está só osso”, opinou o seguidor.

“Gente, eu amo o ser humano demais. Porque antes, amor, eu tinha o hormônio do estresse muito forte, e eu ficava inchada por nada. Eu vivia numa sanfona”, explicou.

“Se você ver fotos minhas de anos, lá no comecinho, eu era magrinha. Graças a Deus, agora está tudo certo. Eu malho às vezes, mas agora, cara, eu estou tão cansada”, continuou ela. Confira o vídeo aqui.

Recentemente, a Girl from Rio foi flagrada ao lado do jogador mexicano de futebol Kevin Alvarez, e internautas levantaram a possibilidade de um novo affair após seu relacionamento fracassado com Simone Susinna.

