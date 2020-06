Anitta promove música nova de jeito inusitado

Na tarde desta quarta-feira (25), Anitta inovou ao apresentar sua nova música. A cantora apareceu sentada no vaso sanitário do banheiro de sua residência, cantando a canção que deve sair ainda neste final de semana.

A música deve se chamar “Desce Pro Play (Pa Pa Pa)”, que conta com a colaboração do rapper Tyga para o novo trabalho de MC Zaac, que já fez outras parcerias de sucesso com Anitta.

“Sobe, desce e para, depois joga na minha cara e faz pá, pá, pá, pá”, cantou a poderosa. No início da manhã de quarta-feira, a divulgação da música nas redes sociais já gerava burburinho, contando até com celebridades postando o trechinho.

Nomes como Rafael Portugal, MC Zaac e Rainha Matos postaram alguns vídeos já no ritmo da música.

