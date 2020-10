Anitta posa com blusa transparente e deixa seios à mostra

Na noite de terça-feira (6), Anitta compartilhou em seu Instagram uma foto com uma blusa transparente em que deixava os seios à mostra.

Nos comentários, alguns brincaram até que chegaram a aproximar a imagem para tentar ver algo mais. “Viva o zoom”, brincou um. “Que Deus abençoe quem inventou o zoom”, escreveu outro. “Quem mais deu zoom?”, disse mais um.

Na última segunda (5), a cantora causou agitação ao comentar que fez um trisal com dois alemães. “Eu tive relacionamento com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato! Aí falei: ‘seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três?’. Fomos nós três pro restaurante, namorando juntos. Povo não entendia nada [risos]. Eu abraçava um, dava mão pra um, dava mão pra outro…Eles toparam, foi tudo! Eles iam vir pro Brasil, mas veio a pandemia… A gente tem um grupo, que chama ‘the babies’ [os bebês]”, declarou ela.

