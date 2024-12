Anitta posa agarradinha para foto rara com o namorado em rancho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 15:38 Para compartilhar:

Vinicius Souza, 25 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, neste domingo, 15, uma foto agarradinho a Anitta, 31, curtindo o frio em uma paisagem de natureza. A cantora apareceu sorridente abraçada ao jogador de futebol.

Mais cedo, Anitta avisou que estava indo para o Rancho. Logo, fãs especularam que seria o Rancho do Carlinhos Maia, reality show promovido no rancho do influenciador.

Apesar disso, tanto Anitta, quanto Vinicius preferiram não dizer a localização de onde estavam.

Os dois assumiram o relacionamento em 25 de setembro, durante o desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França.