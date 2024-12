Anitta perde a paciência com fã durante show: ‘Você é insuportável’; veja vídeo

A cantora Anitta perdeu a paciência com um dos espectadores que assistia a uma apresentação sua em Timbau do Sul, no Rio Grande do Norte, e decidiu respondê-lo de cima do palco.

“Você é insuportável, [porque] fica querendo mandar em que música eu canto ou não. Vai lá pegar uma bebida, lá no bar”, disse Anitta. Veja abaixo o momento, que foi compartilhado por diversos perfis no X (antigo Twitter):

Anitta responde fã que estava reclamando das músicas que ela estava cantando no show: “Você é insuportável, tá querendo mandar que música eu canto e que música não. Vai lá pegar uma bebida, vai pro bar” pic.twitter.com/PIgnMvuD5W — Sexy Scandal Oficial (@ofcsexyscandal) December 29, 2024

Incômodos de Anitta

Esse não foi o primeiro episódio de irritação pública da artista, que não hesita em reagir negativamente e comportamentos dos próprios admiradores.

Em agosto de 2023, durante uma transmitia ao vivo na plataforma Stationhead, Anitta respondeu a seguidores que a questionaram sobre a divulgação de seus próximos projetos. “Não para de postar falando ‘cadê a divulgação, Anitta?’. Quero falar com você. Vai arrumar o que fazer, seu filho da puta. Pronto, pode chamar o próximo”, disse.

No Carnaval de Salvador, em fevereiro de 2024, a cantora se irritou com dois fãs que a questionaram sobre sua participação no trio elétrico de Ivete Sangalo, e perguntou se eles estavam “a fim de tomar um fecho”.