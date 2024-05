Anitta perde 100 mil seguidores após mostrar religião: ‘Escolhi qualidade e não quantidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 12:33 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 13, Anitta usou as redes sociais para compartilhar alguns de seus momentos no candomblé, sua religião. Nas fotos publicadas, a cantora aparece ao lado do seu pai, conhecido como Painitto, e do seu irmão, Renan Machado.

Alguns minutos depois, Anitta fez um post nos Stories do Instagram dizendo que perdeu 100 mil seguidores após anunciar clipe com fotos de sua religião.

“Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé”, escreveu a famosa.

Anitta compartilhou um álbum de fotos de sua vivência religiosa para anunciar o clipe de ‘Aceita’. A canção faz parte do novo disco Funk Generation.