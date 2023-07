Anitta passa perrengue em festa na Grécia e pede ajuda: ‘Implorar um negócio importante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 8:53 Compartilhe

Nesta segunda-feira (31), a cantora Anitta, de 30 anos, fez um desabafo sobre o perrengue que passou em uma festa na Grécia. Segundo a artista, pisaram no seu pé e quebraram sua unha.

“Bom dia, Brasil. Eu venho por meio dessa implorar um negócio muito importante. Estou aqui de férias, ontem a gente saiu, pisaram no meu pé e quebraram a minha unha do pé”, começou Anitta.

Na sequência, a cantora pediu a ajuda dos fãs para encontrar uma profissional que pudesse resolver seu problema durante sua estadia na Grécia.

“E agora… tem uma pessoa que vai morrer enquanto eu não consertar o meu pé. Vocês não estão entendendo. A tela do telefone dele [Simone Susinna] é o meu pé. Alguém pisou no meu pé e acabou com a raça. Eu preciso de uma manicure aqui na Grécia, em Mykonos. Alguém conhece?”, perguntou a ‘Girl From Rio’.

“Eu estou andando de meia porque ele [Simone] não quer olhar para a situação do meu pé. Ele e eu. A gente não quer olhar para o que está acontecendo”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias