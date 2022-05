Anitta negou socorro e debochou de figurante em gravação de comercial, diz colunista

Anitta foi envolvida em mais uma polêmica. Segundo informações da jornalista Márcia Pereira, do site Noticias da TV, durante a gravação de um comercial em Cotia, no interior de São Paulo, a cantora teria negado socorro e debochado de figurante, que sofreu um acidente na locação.

Ainda de acordo com o veículo, Anitta deu risada da profissional que levou um tombo e se negou a parar as gravações para socorrer a moça. “A mulher escorregou, bateu a cabeça, torceu o pé, ficou no chão, e a produção teve que tirá-la correndo, feito um móvel usado”, disse uma fonte.





Paulo Vieira e Tiago Leifert, que também estavam na gravação, tiveram uma atitude diferente da poderosa e prestaram ajuda à figurante.

Para o portal, assessoria de Anitta se limitou a dizer que a informação “não procede”. A artista, que sempre usa as suas redes sociais para comentar tudo que envolve seu nome, ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Devido ao acidente, a profissioal ficará 30 dias afastada.