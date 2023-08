Anitta nega namoro com Simone Susinna e diz que está solteira; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 8:28 Compartilhe

Depois de uma temporada de férias na Europa, a cantora Anitta retornou ao Brasil para trabalhar na divulgação de seu novo projeto musical. Em conversa com o Gshow, a artista, que passou boa parte do verão europeu grudada com o ator Simone Susinna, deu detalhes sobre as novas músicas e afirmou que está solteira.

“Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui”, disse Anitta. A cantora, no entanto, passou boa parte das férias com o ator italiano. Nas redes sociais, os artistas posaram para inúmeros registros juntos e chegaram a fazer uma tatuagem no mesmo dia.

Ainda na entrevista, Anitta, que está divulgando seu novo álbum, intitulado ‘Funk Generation: A Favela Love Story’, revelou que sua agenda de trabalho no Brasil está com os dias contados.

“Vou embora essa semana mesmo. Termino minha agenda de divulgação, que estou deixando para as minhas próximas músicas, que já estão saindo agora. Depois, não sei quando volto“, completou.

