Anitta nega namoro com Juliette: ‘Somos solteiras’

Amigas desde 2021, as cantoras Anitta e Juliette aproveitam juntas algumas folgas nas agendas. Neste mês, a dupla passou uma temporada de férias na Europa e registrou nas redes sociais uma série de momentos em parceria. Logo, o público passou a apontar um possível relacionamento entre elas.

No Twitter, nesta segunda-feira (26), Anitta demonstrou surpresa ao saber da repercussão na rede social. “E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter de que eu e Juliette estamos namorando (risos). Tipo, uma com a outra… (risos) A gente é irmã e somos solteiras. E ein”, publicou a cantora.

Em resposta, Juliette brincou: “Assume que tu me ama. Bora casar (com comunhão de bens)”. E os fãs, é claro, aprovaram a ideia do casal.

E eu que acabei de descobrir que existe uma fic no Twitter que eu e @juliette tamo namorando HAHAHAHAHHAA tipo… uma com a outra… Hahahaha a gente é irmã E solteirasssss euemmmm — Anitta (@Anitta) June 26, 2023

