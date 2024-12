Anitta mostra curativo na testa e diz ter feito remoção de veia: ‘É só um laser, não é cirurgia’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 16:19 Para compartilhar:

Anitta, 31 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer em suas redes sociais, nesta terça-feira, 10, com um enorme curativo no rosto, na altura da testa. Ela usou os Stories do Instagram para contar que se submeteu a um procedimento de remoção de uma veia, e contou que já está bem.

A funkeira já havia declarado que se incomodava com a presença da veia na testa, sobretudo quando ria. Ela revelou ter realizado o procedimento estético, em Goiânia.

“Gente, eu sei que vocês estão tristes pela veia que se foi, mas, assim, só quem tem essa veia sabe o quanto é ruim, o quanto é uó, você olhar e estar com a veia aqui na frente”, disse ela ao publicar uma série de Stories.

Anitta contou como se deu a intervenção e revelou que não houve cortes.

“Não é uma cirurgia, tá? É só um laser, não é cirurgia, não tem nada de corte, nada. Dura duas horinhas e tá tudo certo, não dói”, esclareceu a cantora, sem conseguir esconder a alegria em ter feito a remoção.

“Quando eu retirar isso aqui (curativo), mostro para vocês, mas já tirei foi incrível, eu sorri, fiquei de cabeça para baixo, eu fiquei de lado, eu gargalhei, eu me emocionei e em nenhum momento a veia veio. Fim de uma era!”, comemorou a cantora.

Anitta revelou, ainda, que não conhecia o especialista que realizou o procedimento.

“Não conhecia o médico, não conhecia ninguém que tinha feito com esse médico, fiz só na fé, mesmo. Perguntei para o meu pai de santo, confiei no meu Orixá, que falou: ‘tchau, pode ir!’ fui e deu tudo certo”, finalizou a artista.

🚨VEJA: Anitta posta vídeo sob efeito da anestesia para ‘remover’ a sua veia da testa: “Na vida nada importa gente. Eu sou grata a Jesus, a macumba, ao evangelho, Deus e os espíritos de luz”. pic.twitter.com/lPE2LmhKGr — CHOQUEI (@choquei) December 10, 2024

🚨AGORA: Anitta anuncia que removeu a famosa veia da sua testa. pic.twitter.com/MXZrR3GJkw — CHOQUEI (@choquei) December 10, 2024