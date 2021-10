Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Manu Gavassi concorrem como Melhor Artista Brasileiro no EMA 21

A força feminina na música brasileira ganhou destaque nesta quarta-feira, 20. As cantoras do pop Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Manu Gavassi são as indicadas do Europe Music Awards 2021 MTV na categoria Melhor Artista Brasileiro.

A premiação com público vai acontecer ao vivo no próximo dia 14 de novembro, na Hungria. O cantor Justin Bieber lidera as indicações em oito categorias diferentes.

