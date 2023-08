Anitta, Lexa, Marcelo D2 e outros artistas lamentam a morte do Mc Marcinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 11:03 Compartilhe

O cantor de funk Mc Marcinho morreu na manhã deste sábado, 26, aos 45 anos. Ele estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, com quadro de insuficiência cardíaca e renal, e chegou a ser acometido por uma infecção generalizada.

Após a confirmação da morte, amigos e artistas lamentaram o ocorrido por meio das redes sociais.

“MC Marcinho marcou para sempre o funk e a nossa música. Com seu talento, simplicidade e carisma, foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz”, escreveu.

“Ontem ainda havia esperanças, hoje a notícia mais triste chegou. Vá em paz Mc Marcinho”, lamentou.

“Mc Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música Brasileira… que descanse em paz”, afirmou.

“Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs”, comentou.

“O príncipe do funk precisou descansar, tanta gente que fez história no funk partindo, que o legado do Mc Marcinho seja eterno, ele descansou porque lutou muito, meus pêsames a sua família, amigos e fãs! Esse fez história”, destacou.

“Mais uma perda em menos de um mês, pra mim, pra gente e pro Funk. Descanse em paz meu irmão, obrigada por tudo. Te amo Mc Marcinho”, escreveu.

“Faleceu hoje Márcio André Nepomuceno Garcia, um dos precursores do funk carioca. Mc Marcinho, autor do hit ‘Glamurosa‘, lançado em 2005, se tornou um enorme sucesso em todo Brasil, com suas música que misturam elementos do funk, hip-hop e pop em batidas contagiantes”, afirmou o produtor musical.

