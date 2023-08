Anitta, Lexa, Marcelo D2 e outros artista lamentam a morte do Mc Marcinho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 11:03 Compartilhe

O cantor de funk Mc Marcinho morreu na manhã deste sábado, 26, aos 45 anos. Ele estava internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, com quadro de insuficiência cardíaca e renal, e chegou a ser acometido por uma infecção generalizada.

Após a confirmação da morte, amigos e artistas lamentaram o ocorrido por meio das redes sociais.

“MC Marcinho marcou para sempre o funk e a nossa música. Com seu talento, simplicidade e carisma, foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz”, escreveu.

“Ontem ainda havia esperanças, hoje a notícia mais triste chegou. Vá em paz Mc Marcinho”, lamentou.

“Mc Marcinho marcou uma época, gente boa demais, ele é um pilar do funk carioca e da música Brasileira… que descanse em paz”, afirmou.

“Uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Nossos sentimentos à família e aos fãs”, comentou.

“O príncipe do funk precisou descansar, tanta gente que fez história no funk partindo, que o legado do Mc Marcinho seja eterno, ele descansou porque lutou muito, meus pêsames a sua família, amigos e fãs! Esse fez história”, destacou.

“Mais uma perda em menos de um mês, pra mim, pra gente e pro Funk. Descanse em paz meu irmão, obrigada por tudo. Te amo Mc Marcinho”, escreveu.

