Anitta levanta rumores de affair com jogador de futebol mexicano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 13:02 Compartilhe

A fila amorosa de Anitta já andou? Em suas redes sociais na terça-feira (29), a cantora compartilhou algumas fotos de sua estadia no México ao lado de amigos, celebridades e atletas mexicanos. Num vídeo compartilhado pela influenciadora Wendy Guevara, é possível ver Anitta curtindo ao lado do jogador mexicano de futebol, Kevin Alvarez.

+‘Ele é tão bem resolvido com isso’, diz Mara Maravilha sobre sexualidade do marido

+‘O Brasil está passando por uma sombra espiritual demoníaca’, diz sensitivo sobre doença dos famosos

Nas imagens, Guevara brinca com a solteirisse do jovem atleta de 24 anos: “Estou tentando apresentar uma amiga para ele”. Posteriormente, a poderosa do funk reiterou: “Ela está tentando arrumar uma namorada para ele (risos)”.

O momento descontraído foi registrado e publicado nas redes sociais de Wendy Guevera, que posteriormente foi compartilhado por Anitta. A cantora, inclusive, além de ter publicado uma foto ao lado de Kevin Alvarez, marcou o jogador na publicação.

Na web, internautas passaram a apontar um possível affair entre Anitta e o atleta.

Recentemente, a poderosa colocou um ponto final em seu breve relacionamento com o astro de 365 Dias, Simone Susinna.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias