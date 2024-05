Anitta leva Funk carioca para os palcos do ‘The Voice’ dos Estados Unidos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 14:10 Para compartilhar:

Anitta está rompendo barreiras com o seu funk. Na última terça-feira, 14, a cantora foi a convidada especial do ‘The Voice’ dos Estados Unidos. A artista brasileira também se apresentou na atração, cantando Ahi e Loose Ya Breath, duas músicas presentes no seu mais recente álbum, Funk Generation.

Em sua conta oficial no X, antigo Twitter, a artista publicou uma parte de sua apresentação e escreveu na legenda um trecho da canção Ahi, que fez em parceria com Sam Smith: “Take me where I wanna be… Baby, ahí”.

Já nos seus stories do Instagram, a artista compartilhou algumas imagens dos bastidores, dentre eles, os ensaios para o show, o cenário do programa, a porta de seu camarim e o look escolhido para esse momento.

Os fãs da artista aproveitaram o post para celebrar a participação dela no ‘The Voice’. “A maior do Brasil, avisa”, disse um. “Entregou tudo”, falou outro. “Arrasou! É uma funkstar mesmo”, escreveu um terceiro.