Anitta lança clipe de sua nova canção, ‘Funk Rave’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Anitta divulgou, na tarde da sexta-feira, 23, o clipe do seu novo projeto musical, Funk Rave. A canção, em inglês, espanhol e português, dará início à nova fase internacional da cantora com sua nova gravadora, Republic Records, selo do grupo Universal e que conta com artistas como Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd.

Mesmo antes do lançamento, Funk Rave se tornou viral quando a brasileira se apresentou com ela na final da Liga dos Campeões da Europa. Desde então, tanto a música quanto a coreografia viralizaram nas redes sociais.

A capa da faixa traz referências de favelas do Rio de Janeiro (em especial a Tijuquinha) e da Furação 2000, uma lembrança do movimento funk no País e local em que Anitta começou a vida artística.

Foram 160 pessoas envolvidas no projeto gravado na Favela da Tijuquinha, zona oeste carioca. Boa parte dos atores que fazem figuração na produção é formada por moradores da comunidade. Anitta convidou a formação original do Bonde das Maravilhas e o próprio Gabriel do Borel, nomes importantes do funk carioca, para estarem no vídeo, que traz referências do cinema nacional, como o premiado Cidade de Deus.

Recentemente, a revista Variety divulgou que Anitta não tem mais Brandon Silverstein como seu empresário. O gestor é fundador e CEO da S10 Entertainment e ajudou a promover a carreira da cantora brasileira nos Estados Unidos – além de alavancar parcerias musicais dela com outros nomes como Missy Elliott, Khalid, Ty Dolla $ign e Cardi B.

“Trabalhar com Brandon nos últimos anos foi uma grande jornada. Ele sempre será alguém especial para mim”, disse Anitta à revista americana. Silverstein não comentou sobre o fim da parceria. Ainda não foi divulgado quem será o novo responsável por gerir a carreira internacional da cantora.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias