Anitta lamenta morte de fã de 23 anos: ‘Muitas orações e meus sentimentos à família’

Na tarde desta quarta-feira, 29, a cantora Anitta lamentou nas redes sociais a morte de Gabriel Carvalho, seu fã de 23 anos de idade que enfrentava uma batalha contra o câncer.

“Nosso amado fã hoje faleceu de câncer. Mando muitas orações e meus sentimentos à família e aos amigos. Foi uma honra ter um fã tão especial”, lamentou Anitta no X (antigo Twitter), que compartilhou fotos com Gabriel, registrando o momento em que ele a conheceu em fevereiro do ano passado durante um evento.

Na ocasião, o fã de Anitta revelou sua alegria por realizar o sonho de encontrar a cantora. “Meu Deus, eu nem sei o que dizer desse momento eu esperei a minha vida inteira por ele, era meu sonho encontrar meu amor, minha vida. Eu te amo tanto @anitta você me inspira, você me faz sorrir, me dá tanta felicidade, você é meu orgulho”, escreveu Gabriel em suas redes sociais.

“Quando eu fui sorteado pelo @qgdaanitta eu tive um surto de felicidades. Comecei a chorar de tanta felicidade e finalmente após 9 anos eu conheci de perto meu amor. Eu na hora travei de felicidade não sabia nem o que falar, era muita felicidade, um misto de emoções. Eu só sei que eu disse ‘Anitta eu te amo demais você é minha vida’ e só saía isso. Ainda fiz minha queen fazer um coração comigo e tirei duas fotos”, relatou ele.