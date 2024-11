Anitta interrompe show para ‘dar bronca’ em fã que segurava cartaz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Anitta, 31 anos, interrompeu o show para dar uma “bronca” em um fã que segurava uma placa, durante apresentação no festival “Rock The Mountain”, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, no último domingo, 17.

No vídeo, que repercutiu nas redes sociais, aparece uma pessoa segurando um cartaz parabenizando a cantora por sua indicação ao Grammy Latino com o álbum “Funk Generation”.

+ Anitta desabafa sobre abuso que sofreu aos 14 anos: ‘Me senti suja’

Ela, então, comentou: “Que delícia, que show maravilhoso. Muito obrigada por esse cartaz, mas pode abaixar porque o povo de trás não vai conseguir ver o show”.

Não demorou muito para que a atitude virasse assunto na internet. Os fãs apoiaram o “fecho” da artista. “Se até o celular atrapalha, imagina um cartaz”. Outros usuários do X, antigo Twitter, alegaram estar na plateia do show, e disseram que o cartaz não era o mostrado na imagem. “Era uma faixa gigantesca”, explicou outro seguidor.

Assista ao vídeo abaixo: