Anitta interrompe bloco no Rio para alertar polícia sobre furto

A cantora Anitta interrompeu sua apresentação em um bloco de rua no Rio de Janeiro para alertar a polícia sobre um caso de furto no meio da multidão neste sábado (29). O público alertou a cantora que alguém tinha sido vítima de furto de um celular e ela parou o show até o suposto ladrão ser retirado da multidão pela polícia. As informação são do jornal Folha de S.Paulo.

“Pega esse rapaz e tira ele do bloco, por favor. Leva ele para a delegacia, para onde tiver que levar. Já avisei que aqui não tem essa”, pediu Anitta em cima do trio elétrico.

Tempo depois, Anitta interrompeu o bloco novamente por conta de outros furtos de celular. “Olho tudo o que está acontecendo. Se teve briga, se alguém foi roubado, para chamar a atenção. Porque eu sou assim né. Fico controlando”, afirmou a cantora

Fantasiada de Arara Azul, Anitta fez hoje seu 12° show de Carnaval. Neste domingo (1), ela levará o bloco para São Paulo, entre 9h e 14h, na Vila Mariana.

