Anitta grava feat com vocalista do Black Eyed Peas

Anitta acaba de gravar um feat com o produtor norte-americano William James Adams Junior. Não ligou o nome à pessoa? A coluna está falando de Will.i.am, do Black Eyed Peas. E foi ele mesmo quem contou a novidade em seu Instagram: “Eu amo trabalhar com @anitta … Eu não posso esperar que as pessoas vejam o que criamos hoje…”, postou ele em uma foto.

Na outra imagem, o vocalista da banda escreveu: “Eu estive esperando por 11 de agosto por 2 meses … e foi tudo que eu imaginei que fosse … hoje nós criamos algo incrível !!! Obrigado @anitta # BFF para sempre”.

Na terceira foto, ele disse: “O verão de 2019 é algo de que sempre me lembrarei … viajando pela Europa com meus melhores amigos @bep … e agora @bep criando algo tão especial com meu novo #BFF @ANITTA … mal posso esperar pelo mundo para ver o que criamos … Obrigado @anitta”.

A coluna acha que, agora, a cantora zerou a vida.