Anitta gasta mais de R$ 20 mil em jatinho fretado com Juliette

Juliette e Anitta viraram melhores amigas desde quando a vencedora do BBB21 passou uma temporada na casa da cantora. Na última segunda-feira (07) as duas e mais alguns convidados apareceram em um jatinho fretado no modelo turbo-hélice, fazendo o percurso Rio-São Paulo.

A aeronave tinha espaço para 13 passageiros além dos dois pilotos, e Anitta teve que pagar cerca de R$ 22 mil para voar com Juliette. A cantora contou em 2016 que prefere alugar jatinhos do que ter o seu próprio. “Alugo porque viajo muito e é mais econômico. E olha que de contas em entendo, viu? Faço todas as contas da minha empresa”, revelou.

