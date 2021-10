Anitta ganha lingeries ousadas de marca de Rihanna e se empolga nas redes

A cantora Anitta fez um vídeo de recebidos na noite desta segunda-feira (5), em seus stories do Instagram, e mostrou ter recebido lingeries sexies da marca de Rihanna, Savage X Fenty.

Gastando todo seu inglês agora que mora nos Estados Unidos, Anitta diz: “Wow, ok! Now I just wanna find a hot guy who deserves to see me inside of this” (“Uau, agora eu quero encontrar um cara gostoso que mereça me ver dentro disso”).

Em um segundo vídeo, a cantora mostra uma calcinha fio dental azul e diz: “Isso é tão eu. Isso é TÃO eu. Eu estou pronta”. Confira os vídeos abaixo.

Veja também