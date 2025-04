Anitta ganha de Ricky Martin tapete holístico de R$ 11,5 mil

A cantora Anitta compartilhou com seus seguidores no Instagram um presente muito especial que recebeu. Nesta quinta-feira, 24, ela contou que recebeu do cantor porto-riquenho Ricky Martin um tapete holístico com pedras naturais, utilizado para garantir o equilíbrio dos chakras.

O mimo que o artista resolveu fazer à amiga brasileira custa nada menos que US$ 2 mil, cerca de R$ 11,5 mil na cotação atual, conforme anunciado pela marca responsável pela peça nas redes sociais.

Através dos Stories, a poderosa agradeceu o presentaço.

“Eu amo como o universo é sincronizado. Justo quando terminei de ler um livro sobre chakras, recebo esse presente incrível do Ricky Martin. Vou meditar profundamente em cima dele”, escreveu ela na imagem.

O tapete tem fitas de calor infravermelho, recurso que, supostamente, potencializa os efeitos terapêuticos como estimular a circulação, ajudar a alinhar os chakras e auxiliar no relaxamento.

A peça conta, ainda, com fileiras de pedras naturais e coloridas. Segundo os descritivos em páginas de venda na web, o tapete tem pedras como ágata azul, ametista, aventurinas verdes e amarelas, cornalina, jaspe vermelho e sodalita.