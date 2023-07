Anitta faz sucesso com italiano em evento de Dolce & Gabbana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 13:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 JUL (ANSA) – A cantora Anitta foi um dos destaques do último fim de semana de desfiles da grife italiana Dolce & Gabbana, que está apresentando sua coleção de Alta moda, Alta-alfaiataria e Alta-joalheria no sul da Itália.

Durante os eventos da Maison, a brasileira vestiu duas criações de Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A primeira peça era branca com saia ampla e top, unidos por tiras em forma de corset recortado.

Já o segundo look foi composto por um minivestido justo, trabalhado com bordados em arabescos dourados, além de meia preta bordada, top, luvas e brincos e colar com medalhas religiosas. As unhas da cantora também contaram com desenhos religiosos.

No entanto, não foram apenas as criações da grife de luxo que chamaram à atenção. Anitta apareceu de mãos dadas com o modelo e ator italiano Simone Susinna, que combinou os tons dos looks com a brasileira.

Susinna, de 29 anos, ficou conhecido por protagonizar um homem homossexual extremamente sexy em um dos filmes da franquia “365 Dias”. Seu suposto affair com Anitta liderou as trends mundiais.

Após a aparição pública, os dois, que não confirmaram o romance, compartilharam fotos e vídeos no Instagram em viagem recente e em momentos no evento de moda no sul da Itália. Em uma das gravações, Susinna segura e acaricia o pé da artista.

O casal participa da série de eventos de luxo organizados pela marca em Valle D’Itria, na região da Puglia. A D&G escolheu alguns lugares do planalto de Murgese para serem o cenário de suas novas criações em diálogo contínuo com o precioso patrimônio manufatureiro e artístico local.

Nesta segunda-feira (10) ainda haverá o desfile da coleção masculina em Ostuni, enquanto que amanhã (11) será realizada a festa comemorativa no Hotel Masseria San Domenico, no município de Fasano. Anitta prometeu, inclusive, cantar em italiano durante o show de encerramento. (ANSA).

