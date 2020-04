Anitta fala sobre fazer live show na quarentena: “Não vou fazer”

Com muitos cantores famosos fazendo grandes lives em sua residências por conta da pandemia do novo coronavírus, Anitta está sendo cobrada pelos seus seguidores e fãs sobre ela também entrar na onda e fazer um show em sua mansão, no Rio de Janeiro.

Após muitos questionamentos dos internautas, a cantora se posicionou e explicou na segunda-feira (06) que precisa de equipe para fazer uma boa apresentação.

“Aí, vão falar mal porque chamei um monte de gente. Então, não vou fazer. Se eu fizer uma coisa não produzida, consequentemente não vai ter muita gente assistindo e falando mal. Vão dizer que eu flopei. Prefiro evitar”, justificou a poderosa.

“Posso fazer live de malhar, outras coisas, criar, mas show vou ficar devendo. Prefiro evitar essa fadiga”, finalizou Anitta.