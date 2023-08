Anitta ‘explode’ com fã durante live e dispara palavrão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 16:39 Compartilhe

Anitta, 30 anos, não conteve os ânimos e soltou xingamentos com uma fã, durante uma live na plataforma Stationhead, promovida pelo seu perfil QG da Anitta, na última quinta-feira (24).

Tudo aconteceu quando a cantora percebeu que havia algumas pessoas pressionando pela divulgação de seus novos projetos.

“Não para de postar falando ‘cadê a divulgação, Anitta?’. Quero falar com você. Vai tomar no seu c*. Vai se f*der. Vai arrumar o que fazer, seu filho da p*ta. Pronto, pode chamar o próximo”, expressou a artista.

O encontro online com os fãs aconteceu na data de lançamento da nova faixa de Anitta nas plataformas digitais, Used To Be, juntamente com o videoclipe.

O novo single conclui a trilogia do projeto audiovisual de seu novo álbum, Funk Generation: A Favela Love Story.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

