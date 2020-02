Anitta exibe brinquedo erótico nas redes sociais e afirma: “Me salvou”

Anitta usou as redes sociais nesse sábado, mais precisamente os Stories, do Instagram, para exibir um brinquedinho erótico. A cantora compartilhou um vídeo mostrando o produto e afirmando o quanto que o sex toy tem lhe ajudado.

“Isso me salvou na noite de ontem. Na verdade, me salvou a viagem inteira. Quer dizer, me salvou em um monte de dias”, disse a cantora, em inglês.

De acordo com o Universa, do UOL, o brinquedo é um sugador de clitóris e se chama Satisfyer Pro 2. Ele é considerado como “queridinho entre as mulheres” e tratado como a principal sensação para a masturbação feminina, pelo fato de ter um trabalho mais específico do que os vibradores comuns.

Assista ao vídeo postado por Anitta abaixo: