Anitta estreia shows de turnê americana com ingressos de até R$ 2.000

Da Redação 21/05/2024 - 15:32

Anitta começa nesta terça-feira, 21, a parte americana de sua turnê mundial “The Baile Funk Experience Tour”. O show desta noite é em Los Angeles, na Califórnia, no The Wiltern. A média de custo é entre $25 a $392 dólares, que, convertidos, ficam entre R$ 127, 89 a R$ 2005,28. Veja mais no site oficial.

A partir deste mês, a cantora vai passar por 13 países apresentando as canções do seu último álbum. A estreia foi dia 18, na Cidade do México. Ela ainda está confirmada na França, Espanha e Itália.