Anitta entra para o Guinness Book por atingir topo do Spotify’s Global com Envolver

Anitta conquistou, nesta terça-feira (12), um lugar no livro dos recordes. Agora, a conquista da cantora, que foi a primeira artista solo latina a alcançar o Top 1 no Spotify, em março de 2022, está devidamente registrada no Guinness World Records.

“Em 24 de março, a premiada cantora brasileira, atriz, e personalidade da TV, Anitta (Larissa de Macedo Machado), atingiu o primeiro lugar da Global Top 200 do Spotify com ‘Envolver’ depois de acumular 6,39 milhões de streams mundiais”, diz o site da organização.

Pelo Twitter, os fãs parabenizaram a artista pela conquista. “A maior, né, amor”, escreveu um seguidor. “Como é ser a maior do Brasil?”, perguntou uma seguidora. “Você merece isso e um pouco mais”, disse outra.

https://twitter.com/Anitta/status/1546839705660145665