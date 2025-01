Anitta e Vinicius Souza terminam namoro, diz jornal

Anitta estaria solteira novamente. A cantora e o jogador Vinicius Souza teriam terminado o namoro após cinco meses de relação.

Uma pessoa próxima do então casal confirmou o fim do relacionamento, que teria chegado ao fim de forma nada amistosa, segundo o jornal “Extra”.

Duas evidências levantaram uma possível confirmação do rompimento. São elas: a primeira delas foi que os dois pararam de se seguir nas redes sociais, como pode-se ver abaixo:

E a segunda é que deletaram as fotos que tinham juntos no Instagram.

Tanto Anitta quanto Vinicius editaram publicações no Instagram e removeram as fotos de casal de quando viajaram para a um parque em Orlando, na Flórida (EUA), em novembro de 2024.

Assim como também fizeram com os registros da viagem de outubro em meio à natureza, fazendo trilhas, um mês após anunciarem o namoro, em setembro.

A primeira aparição pública dos dois como casal foi no desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França, quando a artista deixou o local sorrindo e de mãos dadas com o atleta carioca.

Os rumores do romance entre os dois ganharam força em no início daquele mesmo mês, quando Anitta organizou uma festa depois de se apresentar no primeiro jogo da NFL no Brasil e contou com a presença de Vinicius.

O atleta carioca, que é conhecido como ‘Vinição’, já jogou no sub-20 e no elenco principal do Flamengo, e foi vendido para o clube belga Lommel SK em 2020. Atualmente, ele está sendo cotado para jogar no Palmeiras.