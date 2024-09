Anitta e Playboi Carti fazem participação especial em show de The Weeknd em São Paulo; veja imagens

Samirah Fakhourii Samirah Fakhouri - https://istoe.com.br/autor/samirah-fakhouri/ 07/09/2024 - 22:36 Para compartilhar:

O show único de The Weeknd aconteceu neste sábado, 7, no estádio Morumbis, em São Paulo, com participações inusitadas do rapper Playboi Carti e de Anitta.

Os cantores subiram ao palco para performar músicas que devem fazer parte do novo álbum de The Weeknd, “Hurry Up Tomorrow”, ainda sem data de lançamento divulgada.

+The Weeknd anuncia capa de novo álbum horas antes de show em SP; veja

Show foi recheado de surpresas

As participações especiais foram parte da surpresa que o cantor prometeu para a apresentação em entrevista ao site Billboard Brasil. Com direito a dançarinos vestidos com um figurino leve e vermelho e palco com efeitos de fogo, tudo ecoava a temática do novo álbum do artista.

A abertura do evento também contou com uma participação do conhecido produtor musical Mike Dean e do brasileiro DJ Guuga, que levou o funk ao Morumbis. Vale lembrar que, em outubro de 2023, The Weeknd fez diversas publicações nas redes sociais onde se mostrava empolgado ouvindo a icônica faixa “Cabaré” de DJ Guuga e MC Pierre, o que adicionou um toque especial à colaboração ao vivo.