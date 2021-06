Anitta e outros famosos comemoram saída de Salles do Ministério do Meio Ambiente

Após o anúncio do pedido de demissão de Ricardo Salles, que deixou o ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro na quarta-feira (23), diversos famosos como Anitta, Fernanda Paes Leme, João Vicente, entre outras personalidades, correram para as redes sociais para celebrarem o ocorrido.

Vejas as manifestações no Twitter:

Anitta: “O meio ambiente agradece”

Fernanda Paes Leme: “Vai tarde Salles”

João Vicente: “Se você pudesse pedir a prisão de um ex ministro do meio ambiente brasileiro do governo atual que pediu demissão hoje, pra qual você pediria?”

Letícia Spiller: “Já vai tarde”

Gregorio Duvivier: “Que plantão da globo delicioso. Agora é #SallesNaCadeia

Leandra Leal: “Ricardo Salles exonerado e eu já to ansiosa pra vê-lo ir direto para o lugar em que merece: preso!”

“Para que a investigação seja feita de forma mais serena possível, apresentei minha exoneração”, disse Salles ao justificar o pedido em entrevista no Palácio do Planalto. Ele é alvo de inquérito, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), por supostamente ter atrapalhado investigações sobre apreensão de madeira.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente.

