Anitta e Nego do Borel posam para fotos sensuais

Nego do Borel e Anitta surpreenderam os seguidores ao aparecerem juntinhos em uma sessão de fotos. As imagens chamaram a atenção por serem bem sugestivas dentro de um banheiro chique, com o cantor apenas usando uma toalha na parte de baixo e Anitta de roupão.

O funkeiro está entre as pernas da cantora, em cenas bem quentes. “Fui visitar minha amiga, entrei no álbum dela de foto, te amo amiga irmã”, escreveu na legenda. Anitta já tinha compartilhado cliques semelhantes em sua conta, mostrando o roupão e um colar da grife Versace. Juntos, eles custam cerca de R$ 5 mil.

Nos comentários, muitos seguidores confrontaram Nego e Anitta sobre as fotos, perguntando sobre a noiva do cantor, Duda Reis. A cantora se pronunciou e deixou tudo bem claro: “To vendo o povo falando da duda. Gente.. ninguém é doido de fazer algo sem a menina ta de boa né… duda é MARA e sabe que eu e nego somos irmãos do nivel de um ver o cocô do outro, de discutir, fazer pazes na mesma hora. Euem. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zuando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos dahora tb. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs”, finalizou.

