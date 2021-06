Anitta e Juliette se encontram e cantora ‘cobra aluguel’ da campeã do BBB21

Após ter sido campeã do ‘BBB21‘ há exatamente um mês, Juliette Freire ficou hospedada na casa de Anitta, a convite da cantora, no Rio de Janeiro. No entanto, a funkeira estava em uma viagem em Miami, nos Estados Unidos, e as duas ainda não haviam se encontrado.

O encontro finalmente aconteceu nesta sexta-feira (4), com o retorno da cantora de “Girl from Rio” ao Brasil, e o momento foi registrado nos stories de ambas.

As duas se abraçaram, Anitta brincou que a ex-sister havia “dominado” sua casa e até mesmo seu quarto, e disse que voltou para “cobrar o aluguel de Juliette”.

“Alô, menina! Vim cobrar teu aluguel, hein?”, disse Anitta. E Juliette entra na brincadeira: “Posse e propriedade. Você tem a propriedade, a posse é minha. Me apossei, minha filha. Não tem mais nada aqui. Comprei tudo!”. E Anitta responde: “Que que é isso? Olha botou até o irmão aqui!”.

Em seus stories, Juliette postou um vídeo em que abraça Anitta, erguendo a cantora no ar, e diz: “Mulher, tu parece uma criança!”

