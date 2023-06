Anitta é flagrada aos beijos com ator de ‘365 Dias’ em viagem na Europa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 15:30 Compartilhe

Após apresentação na final Champions League no início de junho, Anitta anunciou que iria tirar alguns dias de descanso antes de voltar ao trabalho. A artista, que anunciou o novo single Funk Rave, com lançamento previsto para o dia 22, está na Europa na companhia de Juliette e Marina Sena. As famosas já estiveram na Croácia e Grécia.

No Instagram a artista compartilhou também que estava na companhia de Simone Susinna, conhecido por seu trabalho na franquia 365 Dias. Nos cliques, o ator italiano aparece sorridente ao lado das brasileiras. Anteriormente, Anitta e Susinna também estiveram juntos na final do jogo da Liga dos Campeões.

No Twitter circula um vídeo onde Anitta aparece abraçada no astro, dançando e em sequência eles se beijam.

Quem é Simone Susinna?

Simone Susinna tem 29 anos, tem origem italiana e ficou conhecido depois de participar do reality show de sobrevivência L’isola dei famosi 12 (Ilha dos famosos, em tradução livre), em 2017. Investindo na carreira de modelo desde os 18 anos, ele ganhou um papel em 2020 na sequência 365 Dias, da Netflix. Este ano, ele estreou Desejo Proibido.

