Da Redação 22/05/2024 - 16:09

Anitta foi confirmada como atração principal do festival Rock The Mountain. O evento acontece em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro entre os dias 9, 10, 16 e 17 de novembro.

“Um evento em meio à natureza, que preza pela diversidade, sustentabilidade, com valor de ingressos justo e valorizando os artistas nacionais”, comentou a artista ao explicar o motivo de se apresentar no evento.

