Anitta diz ter perdido desejo de participar de orgias: ‘Já me diverti muito na vida’

07/09/2024 - 20:26

Anitta afirmou ter perdido o desejo de participar de orgias. “Já me diverti muito na vida, mas agora não tenho mais essa vontade”, disse a cantora em entrevista ao talk show “El Gordo y la Flaca”, do canal americano Univision, que é transmitido em espanhol.

A cantora ficou conhecida por defender a própria liberdade sexual para se envolver com diferentes pessoas e chegou a revelar que, durante um relacionamento, participou de uma orgia com mais sete pessoas. Mas isso mudou, segundo Anitta: “Quando eu tinha 20 e poucos anos, queria provar de tudo na vida. Hoje em dia, aos 31, a energia virou algo muito especial e sagrado. Para trocar com alguém, tem que valer muito a pena”.

A brasileira, no entanto, confessou não se arrepender desse período de aventuras sexuais, que chamou de uma fase “importante para entender todos os tipos de vida que existem”. “Quando um homem faz isso, ele é elogiado”, disparou.

Na entrevista, Anitta ainda comentou que, ao contrário do que demonstra nos palcos e na frente das câmeras, é “tímida” e “romântica” no convívio pessoal. A artista tem participado de programas e feito diversas aparições públicas nos EUA desde que lançou, em abril, seu álbum “Funk Generation”, trabalho dedicado ao funk carioca para o mercado internacional.

Na sexta-feira, 6, ela se apresentou no intervalo da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, primeira da NFL (liga de futebol americano) disputada no Brasil.