Anitta diz ter 60 músicas prontas para próximo álbum

Anitta, 30 anos, falou sobre os seus próximos passos na carreira e contou já ter singles preparados para um novo álbum. De acordo com a funkeira, já são 60 músicas prontas para lançamento.

A declaração foi dada durante entrevista para a revista americana Instyle, cuja nova edição estampa a brasileira na capa.

Na última terça-feira (12), a cantora saiu vitoriosa na categoria ‘Melhor Clipe Latino’ do VMA 2023 com a música ‘Funk Rave’. Este é o segundo ano consecutivo que a artista é eleita pela maior premiação de vídeos internacionais.

“Estamos tentando entender qual é o melhor caminho para essas músicas”, falou ela sobre a curadoria dessas novas canções.

Anitta adiantou que seu próximo single se chamará ‘Grip’.

“É mais uma questão de batida, instrumental e produção do que a letra. Queria mostrar como o funk brasileiro não tem muitas letras e muitos significados. São apenas coisas sexuais”, antecipou ela.

Anitta e o Funk

Ainda durante a entrevista, Anitta disse que pretende fazer parte da história do funk e de como o estilo será futuramente.

“Já mudou muita coisa no Brasil. Não é mais considerado crime, toca nas rádios, toca nas boates, coisas que não aconteciam no começo. Então, para mim, já é uma grande vitória”, afirmou.

Sobre as parcerias, a artista falou sobre duas que estão para acontecer: ‘Where I Want To Be’, com Sam Smith, e ‘A Girl Like Me’, com Chlöe Bailey.

