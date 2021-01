Anitta diz que suas partes íntimas cheiram a algodão doce: “É perfeito”

Em uma entrevista ao canal de Luis Torres no YouTube, Anitta fez grandes revelações no âmbito sexual. No bate-papo, a poderosa revelou que já transou com uma amiga depois de ficar bêbada e que suas partes íntimas cheiram a algodão doce.

Sobre o sexo com a amiga, Anitta contou: “Estávamos muito bêbadas na noite anterior. Ela ainda é minha amiga, mas a gente nunca mais falou sobre isso, nunca mais aconteceu”.

Ela ainda deu dicas de utensílios para apimentar a hora ‘H’: “Então, em vez de creme, você vai colocar lubrificante e, em vez de colocar na pepeca, você vai colocar atrás. Você coloca lá dentro e tira o aplicador. Por quê? Porque quando o amiguinho entrar vai ficar lubrificado. Não seca nunca. Está sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor… De morango, sabe? Algodão doce… é o meu. É perfeito”, concluiu Anitta.

Assista a entrevista na íntegra:

